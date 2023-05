Les internautes se lâchent sur les réseaux : trois fois merci Free, c’est quoi un VPN ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

L’abonné ne serait-il pas Marseillais ? En tout cas, Free est à l’affût et n’a pas perdu son humour.

Deuxième arrivé, premier servi 🚀 — Free (@free) May 23, 2023

Et dire que le forfait data illimitée pour les abonnés Freebox Pop vaut le prix d’une place de cinéma, on dit merci ?

🇫🇷📱 Prix moyen d’un forfait Free mobile : 2 € et 19,99 € en 2027

2 € et 19,99 € en 2022

2 € et 19,99 € en 2021

2 € et 19,99 € en 2020

2 € et 19,99 € en 2019 https://t.co/0HVmOe6BJT — Free (@free) May 23, 2023

Canal Satellite et TPS n’étaient hélas pas accessibles à tous les portefeuilles, Game One, Cartoon Network ou encore Disney Channel… beaucoup n’en n’ont pas profité durant leur jeunesse. Mais Free a tout changé !

Gros respect à la Freebox qui nous a sortit de la précarité audiovisuelle 🙌🏼 https://t.co/b9rHXPcxHA — xX_Heikel_94_Xx (@phiinkss) May 22, 2023

Mission impossible.

Can I use Windows Repair to fix? pic.twitter.com/bTqM7K0NqK — tercio (@tercio_miranda) May 19, 2023

Parfois la récompense et les labels paraissent être aux antipodes de la réalité.

Rappelez vous que ces labels ne signifient rien. Typiquement : « SFR service client de l’année 2022 » Fin de la blague. https://t.co/YD2y11HT0R — Louis Grasset (@louisgrasset) May 23, 2023

C’est quoi un VPN ? Orange a posé la question dans la rue.

