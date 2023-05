Freebox Révolution, One et Delta : Free ajoute des dizaines de nouvelles radios, et il y en a pour tous les goûts

Free vient de procéder à un grosse mise à jour de son service de radios sur les Freebox Révolution, Delta et One et ajoute 89 nouvelles stations.

Près d’une centaine de nouvelles radios viennent de rejoindre la rubrique dédiée sur les Freebox Révolution, One et le Player Devialet et et s’ajoutent aux centaines déjà disponibles. Pour découvrir ces nouvelles radios, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.

La liste des nouvelles radios que Free vient d’ajouter :

Radio Star Sud

Win Radio

Maxi 80

Fréquence Funk

Skylegend

La Bonita X101

Dream Eighties

Marsanayas

Speed RadioDHectar Mix

Dhectar Pop

Isara Radio

100% Lover Lounge

Air Gay Radio

Fréquence Oasis

100% best smoth

RDmix Relaxing Blues

FCK.FM

Happy Radio Italia

Pbb

QG Radio

Techno Importation

For FM Radio

Radio 44

Asfalt Radio

Dhectar Club

Mz Radio

Hit 80

Kiss Fm West Coast

Sunshine Radio

Radio contact Vosges

Rdfm59

Jazz Box Radio

Kiss FM

Mov’n Hits

Airport Lounge Radio

Nashville Country

Tchat Radio

A Christmas Time

Radio RDM

Cinema Sound

RFZ Radio

Mémé dans les Oties

R Les Arcs

R Val Thorens

Génération Walkman

Ami La Radio

La Radio des français du monde

Funky Pearls

et encore 42 en plus…

Découvrez comment utiliser le service Radio sur le Player Devialet

Plusieurs centaines de radios sont en effet disponibles sur votre Player Devialet. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes stations les plus connues mais cela va bien au delà. En effet, vous pouvez y découvrir toutes les playlists pour vos soirées, que ce soit les 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche dans notre tuto vidéo.

