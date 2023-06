Déploiement 4G en mai : avec un rythme assez lent pour tous les opérateurs, Free continue de pousser les fréquences 2100 Mhz

L’ANFR a dévoilé les chiffres de déploiement de la 4G durant le mois de mai 2023.

En mai, les opérateurs n’ont pas énormément déployé de 4G. Si le territoire métropolitain comptait 60 828 sites 4G autorisés dont 55 925 en service au 1er juin, la croissance n’est pas énorme par rapport au mois précédent (une hausse de 0.4% des mises en services).

En effet, Bouygues Telecom est à nouveau l’opérateur ayant activé le plus de sites 4G sur cette période, soit 185. SFR pour sa part en activé 139, contre 117 chez Free Mobile et 44 chez Orange. L’écart entre SFR et Free Mobile, dernier en terme de nombre de sites au global reste donc sensiblement le même : 492 sites de différence. Au total, voici le nombre de sites actifs en métropole par opérateur :

Orange : 29 228 sites

SFR : 25 065 sites

Bouygues Télécom : 25 381 sites

Free Mobile : 24 573 sites

Le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Outre ce déploiement global, quelles fréquences ont été le plus activées en France par Free ? La majorité des nouvelles activations se concentrent sur les fréquences 2100 MHz avec 522 nouveaux sites. A titre de comparaison, seulement 115 nouveaux sites ont été mis en service sur la 700 MHz, bande-fréquence fétiche de l’opérateur qui l’utilise également pour sa 5G et permettant une meilleure pénétration des murs et une couverture plus grande. Le choix d’activer davantage ces fréquences plus haute peut s’expliquer par le fait que Free ait acquis le droit de les utiliser plus tard que les autres opérateurs. On peut noter un grand écart entre Bouygues Telecom et Free Mobile, les deux derniers en termes de sites 2100 MHz actifs : 11 962 sites actifs pour le premier contre 7561 pour le second.

Et la 3G ?

Du côté de cette génération de téléphonie mobile plus ancienne, Free continue son déploiement à un rythme plutôt lent avec 117 nouvelles activations sur le mois de mai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox