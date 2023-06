Découvrez les nouveaux films et séries gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 6 nouveaux films et séries dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 300 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Et cette semaine il y aura 2 fois plus de Kevin James, hilarant dans l’irrésistible Paul Blart, super vigile et Paul Blart 2, super vigile à Las Vegas.

Egalement 2 fois plus d’un Johnny Depp toujours parfait, qu’il incarne un agent de la CIA psychopathe qui se mesure au duo de choc El Mariachi Antonio Banderas et Salma Hayek dans Desperado 2, ou un écrivain borderline dans le thriller Fenêtre secrète adapté d’une nouvelle de Stephen King.

Vous pourrez retrouver 2 saisons de The Shield, série polar culte ultra addictive, pour essayer d’y voir clair dans les méthodes douteuses de l’inspecteur ripou Vic Mackey et sa brigade antigang à Los Angeles.

Et enfin 2 fois plus d’excentricité avec Gérard Jugnot qui conte dans Rose et Noir le périple improbable d’un arabe, un juif, un protestant et un homosexuel dans l’Espagne de l’Inquisition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox