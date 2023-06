Freebox Files : après iOS, une nouvelle fonctionnalité utile arrive dans la version Android

L’application Freebox Files se met à jour sur Android en version bêta. Au programme, la possibilité donnée aux abonnés Freebox d’ouvrir une vidéo non lue avec une autre application compatible.

Après iOS le 1er juin, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version de son application Freebox Files sur Android avant un déploiement très prochain pour tout le monde.

Comme sur l’OS d’Apple, une nouveauté va améliorer l’expérience utilisateur : “une vidéo qui ne peut pas être lue nativement par votre smartphone, peut être ouverte par une autre app et sans temps de téléchargement”, annonce un développeur Freebox sur Twitter.

Nouvelle version de #freebox files 1.9 dispo en beta 🍿🍾🎉 Une vidéo qui ne peut pas être lue nativement pas votre téléphone peut être ouverte par une autre app et sans temps de téléchargement ! pic.twitter.com/k7CkntnkHv — Thibault FIGHIERA (@TFighiera) June 2, 2023

Freebox Files permet de lire des contenus depuis n’importe où comme faire défiler les photos de vos dernières vacances, lancez vos meilleures vidéos et écoutez vos albums préférés en boucle. En somme c’est l’application incontournable pour gérer facilement depuis son mobile tous les fichiers contenus surle disque dur d’une Freebox Révolution et Delta ou sur tout espace de stockage connecté à une Freebox Pop et mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox