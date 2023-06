Clin d’oeil : des voleurs cherchent du cuivre… dans la fibre optique

Le vol de cuivre nécessite tout de même quelques connaissances et tous les criminels ne semblent pas bien informés…

Les réseaux portant l’ADSL et la téléphonie sont la cible de criminels assez régulièrement. Le cuivre contenu dans ces câbles peut être revendu très cher et assez facilement, occasionnant un véritable fléau avec près de 900 tonnes de cuivre volés chaque année à Orange, opérateur s’occupant du déploiement et de l’entretien.

Appâtés par l’envie de se faire de l’argent facile, certains ont donc tenté de récupérer du cuivre en volant des câbles sur un chantier de raccordement situé dans les environs de Lannion. On a ainsi retrouvé des résidus brûlés non loin mais les voleurs ont du se retrouver le bec dans l’eau. Le maire de la commune, la plus proche, explique que ces câbles ont été brûlés “pour récupérer du cuivre certainement. Mais ce que les voleurs ne savent pas, c’est que la fibre n’en contient pas…“, pas très malin.

En effet, la fibre optique utilise du verre pour transmettre les données bien plus rapidement et ce matériau n’a pour ainsi dire aucune valeur marchande. Heureusement, aucun impact pour les abonnés, les câbles ayant été volés avant le raccordement, mais la pollution de l’incendie et l’incivilité a de quoi agacer.

Source : Le Trégor

