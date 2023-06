Canal+ offre 50 000 places de cinéma à ses abonnés

À l’occasion de la Fête du cinéma qui aura lieu le mois prochain, Canal voit les choses en grand et propose à ses abonnés de gagner deux places pour découvrir de nouveaux films sur grand écran.

Les cinéphiles la connaissent, la Fête du cinéma est souvent l’occasion de découvrir de nouvelles oeuvres dans les salles obscures pour peu cher. Ainsi, du 2 au 5 juillet, vous pourrez vous rendre dans un cinéma et payer seulement 5€ la séance, mais si vous souhaitez en voir plus ou même ne rien payer du tout, Canal vous propose de tenter votre chance pour gagner deux places gratuitement.

L’opération se déroule sur le Club Canal+, accessible uniquement pour ceux disposant d’une offre comprenant la chaîne cryptée. Dans une section dédiée à cette offre, la chaîne cryptée explique ainsi mettre un total de 50 000 places répartis sur plusieurs semaines :

⦁ 10 000 places entre le 31 mai et le 6 juin 2023

⦁ 5000 places entre le 7 juin et le 13 juin 2023

⦁ 20 000 places entre le 14 juin et le 20 juin 2023

⦁ 5000 places entre le 21 juin et le 27 juin 2023

⦁ 10 000 places entre le 28 juin et le 05 juillet 2023

Pour y participer, il suffit de cliquer sur “Je demande mes places” et vous serez informés si vous avez bien été sélectionné. Vous recevrez deux places sous la forme d’un Chèque Cinéma Universel, le seul billet valable dans tous les cinémas en France métropolitaine (Corse incluse). Un participant ne pourra être désigné gagnant qu’une seule fois sur toute la période du jeu du 31/05/2023 au 05/07/2023. Présentez votre CCU au cinéma et obtenez en échange un billet de cinéma pour le film et la séance de votre choix. Hors coût supplémentaire pour les films en 3D/ reliefs, séances spéciales et prestations complémentaires. Réservation en ligne possible dans tous les cinémas partenaires sauf réseaux Kinepolis, mk2 et petits cinémas.

