Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une oeuvre culte débarque sur Pluto TV

Les fans de mangas et d’animes japonais vont pouvoir se régaler avec la nouvelle chaîne One Piece lancée aujourd’hui sur Pluto TV.

Le service d’AVOD de Paramount Global continue de s’étoffer avec de nouvelles chaînes linéaires. Les abonnés Freebox mini 4K, Pop et détenteurs de l’Apple TV 4K peuvent découvrir sur Pluto TV la nouvelle chaîne One Piece, gratuitement et sans créer de compte.

One Piece est à la base un manga créé par Eichiro Oda et est devenu au fil des années un phénomène d’ampleur planétaire, devant même le manga le plus vendu de tous les temps. Il raconte l’histoire de Luffy, un jeune homme-élastique se lançant dans son monde fantastique pour réaliser son unique objectif : devenir le Roi des pirates et trouver le légendaire trésor, le One Piece.

Aventure, action, camaraderie et comédie sont au rendez-vous dans cette adaptation en dessin-animé qui est donc diffusée en boucle sur cette nouvelle chaîne. Avec plus de 1000 épisodes déjà diffusés à date, il y a de quoi faire. Vous pouvez retrouver Pluto TV sur le Play Store et l’App Store.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox