Google annonce plusieurs nouveautés imminentes sur Android

Le géant américain tient ses promesses annoncées lors de sa conférence annuelle et annonce ainsi le lancement de nouvelles fonctionnalités sur les appareils tournant sous son OS.

Certaines restent cependant limitées à des pays précis pour l’instant. Une nouvelle salve de fonctionnalité débarque sur Android.

On peut noter une nouvelle fonction d’aide à la lecture, accompagnant les plus jeunes dans leur apprentissage, sur Google Play Livres. L’application pourra ainsi suivre la lecture de l’enfant à haute voix et en appuyant chacune des syllabes prononcées et l’enfant peut même demander assistance pour un mot trop complexe.

Trois nouveaux widgets sont également lancés pour faciliter l’accès à Google TV pour le visionnage de nouveaux programmes, Google Finance pour suivre les cours de la bourse et Google actualités pour obtenir les meilleures infos. Les appareils sous Wear OS ne sont pas oubliés, avec la disponibilité de Spotify DJ bientôt présente, mais il faudra patienter pour la voir arriver en France. Elle est réservée aux membres Premium et pour l’instant disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ainsi qu’en Irlande. Google Keep, pour la prise de note, va également bénéficier d’une nouveauté avec la possibilité d’ajouter des boutons d’accès rapide à vos écrits directement sur votre montre.

Google introduit de plus la possibilité de vérifier si votre adresse Gmail se retrouve sur le Dark Web. Pour l’instant réservée au marché américain, cet outil doit être déployé dans les prochains mois dans une vingtaine d’autres pays. En espérant que la France soit de la partie.

