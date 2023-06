Firefox annonce la date de son abandon d’anciennes versions de Windows

Les utilisateurs ont cependant jusqu’à la fin de l’année prochaine pour prendre leurs dispositions.

Au fil des ans, les anciens Windows sont de plus en plus délaissés par des outils logiciels face au peu d’utilisateurs. C’est par exemple le cas pour Windows 7, 8 et 8.1 qui selon Firefox, représentent seulement 5% du parc mondial.

En toute logique, le navigateur web va donc cesser de fonctionner sur ces plateformes, mais inutile de paniquer : cela arrivera en septembre 2024. Cependant, il ne sera plus possible de passer à d’autres versions après la 115, la dernière utilisable sur ces systèmes d’exploitations.

Source : via nextinpact

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox