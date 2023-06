Totalement Fibrés : Free Mobile casse la baraque avec un nouveau forfait, résiliez désormais en 3 clics votre abonnement Free

Découvrez le nouvel épisode de Totalement Fibrés, votre émission en direct dédiée à Free et aux télécoms.

Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver dans ce nouvel opus d’environ 30 minutes de “Totalement Fibrés”, nos chroniques habituelles où nous débattons sur les sujets les plus chauds du moment. Aujourd’hui, le nouveau booster 5 Go de Free Mobile sera à l’honneur tout comme d’autres nouveautés Free. Il sera aussi question du premier forfait 5G de Sosh qui pourrait bien créer des scissions dans l’équipe, ce sera dans le Free Fight. Ne loupez pas non plus le Up and Down, toujours très animé.



