Canal+ lance une nouvelle promo Ciné Séries disponible sur les box d’Orange, Free, Bouygues et SFR

Un package comprenant Netflix, Disney+, OCS et bien d’autres services directement sur votre box.

Une promotion pour découvrir toutes les chaînes de Canal+ mais aussi les plateformes SVOD majeures disponibles en France. La filiale de Vivendi propose en effet une offre spéciale sur son site web et sur les box des opérateurs pour son bouquet Canal+ Ciné Séries, le facturant 25.99€/mois les 12 premiers mois puis 38.99€/mois. Cette offre est uniquement disponible avec un engagement de 24 mois.

Vous pourrez ainsi y découvrir les chaînes Canal+ (Grand écran, Cinéma, Sports 360, Séries, Docs et Kids) mais aussi Apple TV+, Disney+, Netflix (standard, 2 écrans en simultanés et 1080p), Paramount+ et OCS, ainsi que les chaînes Ciné+. Notez également la présence de l’option TV+ permettant d’accéder à de nombreuses chaînes supplémentaires, offerte pendant 2 mois. Si vous souhaitez la conserver, il faudra cependant compter 10€/mois supplémentaires, mais vous pouvez à tout moment la résilier depuis votre espace TV.

Les contenus compris dans cette offre sont accessibles sur les player des opérateurs, mais aussi sur smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV Stick, Consoles, Chromecast et via Airplay.

