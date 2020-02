Netflix a signé un partenariat avec six grands créateurs d’animation japonaise

Après l’arrivée progressive de 21 œuvres des studios Ghibli depuis le 1er février, Netflix souhaite désormais créer de nouveaux programmes originaux tournés vers l’animation japonaise.

Le géant de la SVOD a annoncé cette semaine, sa collaboration avec six créateurs japonais pour élaborer une collection d’animes originaux destinés à être diffusés mondialement sur la plateforme. Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de Netflix de développer encore plus son offre d’animes originaux tout droit inspiré du Japon. À noter que l’année dernière Netflix avait signé des accords de production avec cinq maisons de production d’anime au Japon. Production I.G, bones, anima, David Production et Sublimation

L’équipe de nouveaux collaborateurs se composera de dessinateurs, d’auteurs, de scénaristes et de réalisateurs de mangas connu pour avoir contribué à l’expansion de l’anime dans le monde. Voici les noms des six nouveaux partenaires : CLAMP (Cardcaptor Sakura), Shin Kibayashi (Les Enquêtes de Kindaichi), Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam : Thunderbolt), Otsuichi (Goth), Tow Ubukata (Mardock Scramble) et Mari Yamazaki (Thermae Romae).

Taiki Sakurai, directeur de production d’animes chez netflix indique “Ces partenariats font partie de notre stratégie d’investissement dans l’anime japonais – en donnant aux créateurs la possibilité de raconter des histoires audacieuses et innovantes et en leur donnant accès à des fans du monde entier, car dans l’univers de l’anime, l’imagination est sans bornes. “