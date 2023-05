Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox sont gâtes de plusieurs façons, des évolutions et enrichissements

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free procède à une petite renumérotation et fait évoluer certains packs de Freebox TV. Plus d’infos…

Nouveauté : tous les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à OQee by Free sur Fire TV d’Amazon. Plus d’infos…

Free améliore Oqee sur le web avec deux nouveautés, il est désormais possible de naviguer dans votre contenu en replay grâce au clavier de votre ordinateur et ainsi de faire avancer de quelques secondes rapidement le programme grâce aux flèches directionnelles. Plus d’infos…

Free ajoute 7 nouvelles chaînes dans son offre TV, certaines gratuites et d’autres en option. Il d’agit des flux de Trace ainsi que Madras FM TV et Vibes TV. Plus d’infos…

Freebox TV : 19 chaînes payantes sont en clair jusqu’à la fin du mois. Découvrez les….

Cinq nouveaux services de replay débarquent sur la Freebox, dont certains très attendus (Cartoon Network, Discovery Channel, Discovery ID, Discovery Science, Warner TV). Plus d’infos…

Free lance pour la première fois une télécommande virtuelle pour ses abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet. Pour y accéder il faut télécharger la dernière mise à jour de Freebox Connect. Plus d’infos…

Oqee Ciné : le service de streaming gratuit de Free s’enrichit encore pour tous les abonnés Freebox. (Disjoncté Jim, À la rencontre de Forrester, Peggy Sue s’est mariée, Jardins de pierre, saison 2 de StartUp, Mort en direct, dans Meurtre à double face. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Très solide, Free Mobile séduit les abonnés en masse au 1er trimestre (+172 000), ne pas augmenter les prix ça paie. Plus d’infos…

Toujours plus de Français jettent leur dévolu sur les Freebox, Free cartonne sur la fibre avec 202 000 nouveaux abonnés au T1 et 42 000 nouveaux recrutements sur le fixe. Plus d’infos…

Subventionnement mobile : Free Mobile fait payer 308 millions d’euros à Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Freeteuse : clap de fin soudain pour une télécommande virtuelle appréciée mais poussée vers la sortie. Plus d’infos…

Free fait gagner des Pass VIP et l’hébergement pour la “Course du siècle”. Plus d’infos…

Iliad se porte bien, avec des ventes en hausse sur tous les marchés et une dynamique de croissance “unique en Europe”. Plus d’infos…

Free met fin au 1033, son numéro gratuit spécial fibre. Plus d’infos…

