Abonnés Freebox : l’Apple TV se met à jour et intègre une nouveauté

L’Apple TV 4K passe à tvOS 16.5. Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition ; le multiview, pour regarder jusqu’à 4 contenus sportifs en même temps.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV pour, l’Apple TV 4K se met à jour afin d’adopter une nouvelle version tvOS 16.5 de son système d’exploitation.

Une seule nouveauté au programme, l’intégration du “Muliview” permettant de visionner jusqu’à quatre matchs sportifs simultanément et en direct. Cette fonction est disponible dès maintenant pour le MLS Season Pass. De son côté, myCanal permet le MultiLive depuis 2017 sur son application.

“Grâce à cette nouvelle expérience multi-vues entièrement personnalisable dans l’app Apple TV sur l’Apple TV 4K, les utilisateurs peuvent voir les matchs en direct disponibles s’afficher en bas de leur écran, choisir ceux qu’ils souhaitent regarder et basculer entre plusieurs options de mise en page. Les utilisateurs peuvent également contrôler les préférences audio, y compris le flux radio local pour le MLS Season Pass, et la radio locale et à l’extérieur pour le Friday Night Baseball”, indique Apple.

Dans une précédente mise à jour, L’Apple TV 4K s’est dotée Dim Flashing Lights, une option d’accessibilité pour atténuer automatiquement l’affichage de la vidéo lorsque des flashs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox