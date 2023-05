Télécommande box : l’application pour piloter toutes les Freebox se met à jour avec des nouveautés

Utile à certains abonnés Freebox, l’application “Télécommande box” se dote d’un clavier fonctionnel sur Android.

Si Free a lancé ce week-end sa première télécommande virtuelle sur son application Freebox Connect, seuls les abonnés Révolution et Delta avec Player Devialet y ont droit pour le moment, à condition de disposer d’un iPhone.

A l’heure où le FAI fait pression sur les développeurs d’applications tierces pour qu’ils changent leur nom quand celui est jugé trop proche de la marque Free, une télécommande non officielle tire son épingle du jeu.

Lancée en 2020 sur Android et iOS, l’application “Télécommande box” a revu son appellation en avril à la demande de l’opérateur, tout en changeant son visuel, le bouton “Free” sur l’écran principal est devenu “Menu”. Aujourd’hui, l’app se met à jour sur Android. “Le clavier est enfin fonctionnel, il est également désormais possible de passer d’un appareil Android TV à un autre”, annonce son développeur.

Simple, ergonomique et compatible avec tous les modèles de Freebox, Révolution, Pop, mini 4k, Delta, One Crystal et V5, cette app permet permet de contrôler Freebox TV depuis mobile à condition d’être connecté à votre réseau Wi-Fi. Sur la même base, le développeur proposoe également des versions pour les box d’autres opérateurs, à savoir “Télécommande pour Livebox”, Télécommande Bbox” et “Télécommande Android TV”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox