Contenus pirates : Orange, Free, SFR et Bouygues ont bloqué 166 sites en seulement 6 mois, la lutte s’intensifie

Le gendarme de l’audiovisuel et de l’internet veut amplifier la lutte contre les sites miroirs, mais certains sites de téléchargement de films en direct lui donnent du fil à retordre.

La lutte contre le streaming illégal s’intensifie depuis plus d’un an, et les résultats sont là. Efficient, le nouveau cadre législatif permet à l’Arcom d’agir notamment contre des sites illégaux “miroirs” sans nouvelle décision de justice en sommant les FAI de bloquer les sites identifiés, les procédures sont ainsi accélérées.

“Entre octobre 2022 et avril 2023, les ayants droit ont transmis une quarantaine de saisines à l’Arcom, re-présentant un total de 166 noms de domaine, qui ont été notifiés aux fournisseurs d’accès à internet”, annonce aujourd’hui le gendarme de l’audiovisuel et de l’internet. Dans cette liste de sites bloqués, on retrouve notamment cpasmieux et frenchstream.

Ce “blocage des sites initiaux a permis de diminuer l’audience des galaxies visées de 23%” en 6 mois”, précise l’Arcom qui ne compte pas s’arrêter là. Dans son viseur, des sites de téléchargement de films en direct qui passent encore à travers les mailles du filet en se répliquant aussi facilement que rapidement.

“Appuyés sur des marques fortes, depuis plusieurs années, ils peuvent, quasi instantanément après leur blocage, créer de nouveaux sites miroirs et en diffuser le nom de domaine”, déplore l’Autorité de régulation. Pour l’heure les mesures de blocage apparaissent inefficaces sur des sites comme wawacity, zoneannuaire ou zonetelechargement”. L’Arcom compte intensifier davantage la lutte contre les sites miroirs au second trimestre 2023.

A l’occasion de la table ronde du CNC et de l’Arcom au Festival de Cannes, samedi 20 mai, ont été dévoilé une série nouveaux spots au ton léger et décalé (TV, radio, réseaux sociaux) dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre le piratage. L’ambition est de valoriser les internautes de plus en plus nombreux à changer leurs habitudes en faveur de pratiques respectueuses de la création.

