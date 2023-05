Free va renforcer sa présence physique dans un département

La commune d’Abbeville, sous-préfecture de la Somme, disposera prochainement d’une boutique Free aux côtés de celles d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Et de trois, le département de la Somme va accueillir prochainement un nouveau Free Center. Après une première ouverte en 2017 dans le centre-ville d’Amiens puis une seconde en 2021 au sein du centre commercial Aushopping Amiens Sud, situé dans la ville périphérique Dury, Free inaugurera prochainement une nouvelle boutique cette fois à Abbeville, une commune comptant 23 000 habitants située à l’ouest du département aux portes de la baie de Somme et non loin de la Manche.

Avec l’ouverture récente d’une nouvelle boutique à Mulhouse, la deuxième dans cette ville, Free compte désormais 198 Free Center, des inaugurations sont encore prévues à Tourcoing, Claye-Souilly et Orange.

