Free Mobile à la traîne sur les forfaits pas chers, manque de fairplay avec les applications amateurs… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le booster de Free Mobile en retard face à la concurrence

Si Free Mobile a dévoilé des résultats très solides en termes de recrutement, son offre pour les petits budgets n’a pas été actualisée depuis longtemps. Le forfait à 2€ ne doit pas changer de prix jusqu’en 2027, mais l’opérateur a lancé depuis une option permettant d’ajouter de la data contre quelques euros supplémentaires pour rendre son offre plus attractive. Cependant, ce “booster” est resté le même depuis plusieurs mois maintenant et la concurrence se fait rude, comme le soulignent certains lecteurs.

Une nouvelle fonctionnalité qui entraîne des contraintes pour les développeurs indépendants

Les abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet peuvent dès à présent contrôler Freebox TV avec la toute première télécommande virtuelle de Free via leur iPhone, directement depuis Freebox Connect. Une fonctionnalité bienvenue, mais qui intervient alors que l’opérateur fait pression sur les développeurs pour dissocier leurs télécommandes virtuelles “faite-maison” de l’image de l’opérateur. Au point qu’une d’entre elle, très populaire, a cessé de fonctionner. Pas très fair play, jugent les Freenautes.

Le revers de la stratégie de Netflix, vraiment ?

Payer pour partager les comptes, ce ne sera pas pour tout de suite. D’après les informations du Wall Street Journal, le géant américain attendra finalement le second semestre de l’année pour mettre en place les mesures visant à lutter contre la pratique bien connue de partage de mots de passe pour utiliser le compte Netflix d’un proche, d’un ami ou autre. Initialement, le projet devait être lancé progressivement dès mars dernier, avec des premiers essais en Espagne par exemple. Cependant, les premiers effets de cette mesure, avec un exode d’abonnés, ont semble-t-il refroidi le géant américain. Mais au long terme, est-ce que le pari sera finalement gagnant ?

Nouvelle chaîne Canal+

Si Avatar 2 débarquera sur Canal+ le 14 juin prochain, grace à un nouvel accord avec Disney, une autre date a été choisie pour le lancement de la nouvelle chaîne Canal+ Box-Office, le mercredi 30 août à l’occasion la Mostra de Venise. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont abonnés directement à Canal+ et pourront ainsi en bénéficier sans surcoût. Si vous n’utilisez pas de chaînes linéaires, n’oubliez cependant pas que vous n’êtes pas seuls abonnés !

Quant à l’accord signé avec Disney, la chronologie des médias actuelle reste encore une raison évoquée pour s’abonner à Canal+ : attendre 6 mois plutôt que 17 pour accéder à un film, c’est tout de même notable.

Oqee ne s’est pas faite en un jour !

Lancée en février dernier, la version disponible sur Google Chrome, Safari, Mozilla et Edge d’Oqee continue de s’améliorer. Après l’intégration d’Oqee Ciné à la fin du mois d’avril, l’opérateur a apporté la semaine dernière plusieurs changements sur ce support. Il est désormais possible de naviguer dans votre contenu en replay grâce au clavier de votre ordinateur et ainsi de faire avancer de quelques secondes rapidement le programme grâce aux flèches directionnelles. De plus, les développeurs ont ajouté la sauvegarde de la position du scroll après avoir fait retour, ce qui permet, une fois votre programme quitté, de retourner à l’exact endroit où vous étiez lors de vos recherches. Deux nouveautés bienvenues, mais qui ont engendré de nombreuses suggestions d’améliorations “plus urgentes” au goût de certains Freenautes. Il faut parfois se rappeler un vieil adage et prendre son mal en patience.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox