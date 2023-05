Free améliore Oqee sur le web avec deux nouveautés

En plus d’une mise à jour sur iOS, l’opérateur a également déployé une nouvelle version de son application sur navigateur.

Lancée en février dernier, la version disponible sur Google Chrome, Safari, Mozilla et Edge d’Oqee continue de s’améliorer. Après l’intégration d’Oqee Ciné à la fin du mois d’avril, l’opérateur annonce plusieurs changements sur ce support.

Il est désormais possible de naviguer dans votre contenu en replay grâce au clavier de votre ordinateur et ainsi de faire avancer de quelque secondes rapidement le programme grâce aux flèches directionnelles. De plus, les développeurs ont ajouté la sauvegarde de la position du scroll après avoir fait retour, ce qui permet, une fois votre programme quitté, de retourner à l’exact endroit où vous étiez lors de vos recherches.

Plusieurs correctifs ont par ailleurs été apportés : une erreur player liée à l’achat d’une chaîne a été résolue, le changement de profil met à présent à jour la ligne de contenus “Reprendre avec le profil de…” dans la section pour vous et une erreur d’affichage des profils dans les paramètres a été corrigée. Vous pouvez accéder à l’interface en vous rendant sur oqee.tv, muni de vos identifiants Freebox. L’application TV OQEE by Free est aussi disponible sur smartphones iOS/Android, tablettes iOS/Android, Apple TV, Fire TV et télévisions connectées comme les Smart TV Samsung.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox