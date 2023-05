La nouvelle chaîne linaire Canal+ Box-Office sera lancée le 30 août prochain

Si Avatar 2 débarquera sur Canal+ le 14 juin prochain, une autre date a été choisie pour le lancement de la nouvelle chaîne Canal+ Box-Office, le mercredi 30 août à l’occasion la Mostra de Venise.

Le cinéma c’est son dada, et cela plaît à tous, même aux jeunes, aujourd’hui devenus le coeur de cible de Canal+. Dans un entretien accordé au Film Français le 19 mai, Maxime Saada, président du directoire de la filiale de Vivendi, s’est fendu de quelques annonces comme la fin du conflit avec Disney sur la diffusion des films du géant américain six mois après leur sortie en salles comme le lui permet la nouvelle chronologie des médias. Avatar 2 sera ainsi diffusé dès le 14 juin par Canal+, et dans le reste du monde sur Disney+ à partir du 7 juin.

L’arrivée sur ses chaînes du troisième plus gros succès de tous les temps devant Titanic, aurait pu être l’occasion parfaite pour lui de lancer sa nouvelle chaîne dans les cartons depuis plusieurs mois, Canal+ Box-Office. Mais il n’en sera pas ainsi puisque Maxime Saada a annoncé un lancement le 30 août prochain à l’occasion de la Mostra de Venise.. Ce nouveau flux linéaire est présenté comme « un nouvel outil de valorisation du cinéma » dont l’objectif sera de mettre en avant « les films les plus puissants de l’offre » à savoir ceux des studios américains en particulier.

Aujourd’hui, la filiale de Vivendi compte pas moins de 9 chaînes, à savoirCanal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran ,Docs, Kids et Séries. “Nous n’avons jamais eu autant de chaînes qui rencontrent un vrai succès, à l’image de Canal+ Grand Écran, lancée il y a un an”, s’est félicité Maxime Saada, lequel estime que la demande est toujours plus forte pour les films, les jeunes également en atteste les 100 000 abonnements à sa dernière offre Rat+ pour -26 ans, « 88 % sont venus pour le cinéma, contre 80 % pour les séries et 48 % pour le sport ».

Dans le même temps, le patron de Canal+ a confirmé avoir proposé un nouvel accord avec le cinéma français « pour un montant supérieur à 1 milliard d’euros sur 5 ans en intégrant les obligations d’OCS ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox