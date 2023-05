Free annonce la mise en clair sur les Freebox de l’intégralité du nouveau “WB Family Pack”, et même de ses 10 replays

Dix jours pour profiter des 9 chaînes et 10 replays du groupe Warner Bros. Discovery gratuitement sur votre Freeboox.

“Le WB Family Pack est généreusement offert aux abonnés Freebox sans frais supplémentaires jusqu’au 31 mai 2023”, a annoncé cette semaine Free, à la fois sur Twitter mais aussi sur son portail web. Lancé le 18 avril dernier, ce Pack est à présent au complet. S’il intégrait les chaînes Warner TV, Discovery Investigation, Discovery Channel, Toonami, TCM Cinéma, Cartoonito (ex-Boing), Cartoon Network, et Boomerang+1, celui-ci a été enrichi il y a quelques jours avec l’ajout des replays de ces 9 chaînes mais aussi du service de rattrapage d’Adult Swim.

Fruit d’un partenariat avec le groupe Warner Bros. Discovery, le « WB Family Pack » est conçu pour fournir exclusivement aux abonnés Freebox ayant activé l’option TV, une offre plutôt riche et adaptée à toute la famille.

“Les abonnés auront accès à un large éventail de films et de séries de Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami. Parmi les séries les plus attendues, citons Batwoman, Gossip Girl (2021), Stargirl et Rick And Morty. Que vous aimiez les aventures palpitantes de super-héros ou les drames captivants, le WB Family Pack a de quoi satisfaire tout le monde. En plus du contenu de Warner Bros., les abonnés peuvent également profiter d’une variété de programmes de découverte et de divertissement. Le bouquet comprend des chaînes populaires telles que Discovery Channel et ID, garantissant aux téléspectateurs l’accès à des documentaires captivants et à des séries policières palpitantes. Explorez les profondeurs de l’océan, élucidez des mystères et élargissez vos connaissances grâce à ces chaînes captivantes”, indique Free.

A la fin de la mise en clair des chaînes linéaires, replays et services à la demande du WB Family Pack, un abonnement sera proposé au prix de 5,99€/mois.

