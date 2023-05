Free lance pour la première fois une télécommande virtuelle pour ses abonnés Freebox

Les abonnés Freebox Révolution et Delta avec Player Devialet peuvent dès à présent contrôler Freebox TV avec la toute première télécommande virtuelle de Free via leur iPhone.

L’application Freebox Connect de Free se dote d’une nouvelle version 1.7 pour tous les abonnés Freebox sur iOS. Comme prévu, l’opérateur intègre une télécommande virtuelle pratique, simple et efficace pour tout ceux disposant d’un player Révolution et Devialet. Pour y accéder, il suffit de sélectionner votre boîtier TV sur l’écran d’accueil avant de cliquer sur l’icône correspondante.

Celle-ci permet non seulement de piloter Freebox TV via notamment un pavé numérique mais aussi d’accéder directement aux replays, à vos enregistrements ou encore à Netflix et Youtube via le bouton “Apps”. Les abonnés retrouveront également les boutons de leur télécommande physique, comme la recherche, le retour en arrière et l’accès à la home.

Pour l’heure, la télécommande virtuelle du FAI n’est pas accessible dans la version Android de Freebox Connect. Par ailleurs Freenautes disposant d’un Player Pop devront quant à eux utiliser les télécommandes virtuelles tiers sur iOS et Android en cas de besoin.

Autre nouveauté sur Freebox Connect, le débit utilisé votre ligne en temps réel est désormais affiché. En matière de navigation, certains écrans ont été revus pour améliorer l’expérience utilisateur.

