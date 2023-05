Iliad se porte bien, avec des ventes en hausse sur tous les marchés et une dynamique de croissance “unique en Europe”

Les résultats du premier trimestre 2023 sont assez satisfaisants pour la maison mère de Free, malgré le contexte inflationniste.

Free réalise de bonnes performances, Iliad aussi. L’entreprise qui est, depuis le rachat de Play en Pologne, le 6ᵉ groupe télécom européen, affiche une croissance organique de 8%, atteignant 2.2 milliards d’euros au 1er trimestre 2023. À titre de comparaison, le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteignait 1.9 milliard à la même période l’année dernière. Une situation appréciable alors que le contexte économique est sensiblement plus défavorable qu’au 1er trimestre 2022 et que le groupe investit davantage en France.

“Les investissements du Groupe s’élèvent à 553 millions d’euros au 1 er trimestre 2023, en hausse de 14% en organique pro forma. Cette croissance des investissements est essentiellement tirée par la France, avec la reconstitution de stocks de Freebox après les forts recrutements de nouveaux abonnés des derniers trimestres, dont une majorité en Fibre avec des Freebox de dernière génération” explique Iliad. Sur le marché français, le revenu par abonnés (ARPU) sur le fixe et sur le mobile est en hausse, atteignant respectivement 34.4€ et 11.8€.

Une croissance portée en majorité par l’activité française, avec 1.442 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Mais les ventes en Italie et en Pologne continuent d’augmenter, respectivement de 12.6% et 7.3%. Iliad Italia a ainsi recruté 282 000 nouveaux abonnés mobiles net sur le trimestre pour atteindre 9.84 millions de clients. Sur le fixe, l’opérateur annonce 22 000 nouveaux abonnés fixe, pour un total de 131 000 abonnés à l’offre Iliadbox, pour un chiffre d’affaires de 241 millions d’euros et une base totale d’abonnés de 9.980 millions.

En Pologne, c’est un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros qui est indiqué par le groupe, contre 384 millions il y a un an, soit une hausse de 32.1%. Play enregistre ainsi 69 000 nouveaux abonnés mobiles au total, malgré une perte de 6000 cartes pré-payées. La Pologne compte ainsi 12.832 millions de clients mobiles Play. La base d’abonné fixe continue de grandir avec 28 000 nouveaux clients, pour un total de 2 millions d’abonnés. Si Iliad reconnaît un ralentissement sur ce segment, elle l’explique par le fait que UPC (l’opérateur fixe polonais du groupe) à prioriser les ventes de gros. Sur ce marché, la maison mère de Free annonce un ARPU (revenu par abonné) en augmentation de 3.2% sur la période allant de janvier à mars 2023.

