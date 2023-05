Clin d’oeil : regarder Oqee by Free dans votre Tesla, c’est possible

Twitch, Youtube, Pluto TV, de nombreuses plateformes SVOD, et Oqee by Free. Dans une Tesla, vous sous sentirez plus que jamais connectés.

Acheter une Tesla, c’est aussi s’offrir un ordinateur qui en a sous le capot. Elon Musk a d’ailleurs largement vanté la puissance de l’ordinateur de bord des ses voitures électriques et autonomes.

Alors quoi de mieux que de joindre l’utile à l’agréable pour les abonnés Freebox en lançant Oqee lors d’un trajet ? Un Freenaute l’a fait et explique le manipulation à effectuer pour en profiter : il suffit simplement de lancer la version de l’application TV de Free, laquelle donne accès à plus de 580 chaînes dont de nombreuses en option, mais aussi aux replays et à Oqee Ciné. Laa nouvelle offre de streaming gratuite de l’opérateur, financée par la publicité, propose de 300 films et séries.



