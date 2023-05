Free ajoute 7 nouvelles chaines dans son offre TV, certaines gratuites et d’autres en option

Free continue à améliorer son offre TV. Univers Freebox vous annonçait hier l’arrivée de nouveaux contenus sur Freebox TV. C’est le cas avec le lancement de 7 nouvelles chaînes ce 16 mai dans l’offre TV de Free, dont 5 en option et 2 gratuites, incluses dans le bouquet basic. Celles-ci sont disponibles sur tous les modèles de Freebox ainsi que sur OQee by Free.

La liste de 7 nouvelles chaînes disponibles sur Freebox TV :

TRACE Kitoko, canal 288 de Freebox TV, proposée au tarif de 0,99€/mois, propose le meilleur de la musique congolaise. De la Rumba au Ndombolo en passant par le Hip-Hop, retrouvez le meilleur des sonorités de l’Afrique Centrale mais aussi des interviews, concerts, émissions et documentaires exclusifs de vos stars préférées. TRACE Teranga, canal 289 de Freebox TV, proposée au tarif de 0,99€/mois est la chaîne N°1 sur la culture urbaine mandingue. Dédiée aux musiques urbaines et populaires originaires du Sénégal, Mali, Guinée, Gambie, Guinée Bissau et Mauritanie, elle diffuse les meilleurs clips vidéos de ce style ainsi que des interviews d’artistes, des concerts et des documentaires liés aux artistes et à la culture urbaine. TRACE Ayiti, canal 281 de Freebox TV, proposée au tarif de 0,99€/mois est la première chaîne en HD uniquement dédiée à la musique et à la culture Haïtienne. TRACE Ayiti parle à tous les Haïtiens au pays et aux diasporas. TRACE Ayiti est aussi une plateforme unique pour promouvoir la culture et le tourisme haïtiens avec des contenus et des événements qui mettent en avant la beauté d’Haïti. TRACE Haïti, la chaîne pour les fans de Kompa, de Troubadour, de Rap Kreyol, de Raboday et de Pop accents Haïtiens. TRACE Vanilla, canal 293 de Freebox TV, proposée au tarif de 0,99€/mois est la nouvelle chaîne dédiée aux musiques des îles vanille. Sega, Maloya, Seggae, Dancehall, Ragga, R&B, Zouk… Découvrez la diversité et la richesse de la musique de l’Océan Indien, avec les meilleurs clips, interviews d’artistes ou encore reportages et concerts. TRACE Latina, canal 294 de Freebox TV, proposée au tarif de 0,99€/mois est la chaîne premium entièrement dédiée aux musiques et cultures latines. De la Salsa au Reggaeton en passant par le Hip Hop, la pop, le Merengue ou encore la Bachata…Retrouvez les meilleurs rythmes urbains latins ainsi que des interviews, des concerts, et des documentaires qui mettent à l’honneur la scène latine.

Madras FM TV , canal 297 de Freebox TV, incluse gratuitement dans le bouquet basic, est une chaîne de musique et de divertissements afro-antillaise. Ambiance, rythmes et mélodies qui célèbrent le riche patrimoine culturel de la communauté afro-antillaise. Cette chaîne propose un véritable voyage sensoriel qui vous transporte au cœur des rythmes enivrants, des mélodies ensoleillées et des vibrations exaltantes de la culture afro-antillaise. Avec une programmation diversifiée, Madras FM TV vous offre une expérience immersive, où vous découvrirez la richesse des genres musicaux tels que le reggae, le zouk, le kompa, le dancehall, le soca et bien d’autres encore.

Vibes TV, canal 298 de Freebox TV, incluse gratuitement dans le bouquet basic, est une chaîne 100% francophone dédiée à la musique et à la culture urbaine. Vibes TV propose une immersion totale dans l’univers vibrant de la musique et de la culture urbaine. Avec une programmation entièrement francophone, Vibes TV vous propose une expérience inégalée où vous pourrez découvrir les dernières tendances musicales, les clips les plus en vue, les artistes émergents et les légendes de la scène urbaine. De la pop au rap, du R&B à l’électro, en passant par le reggae et le dancehall, Vibes TV vous offre une diversité musicale qui vous fera vibrer au rythme des beats les plus envoûtants.

Comme à chaque ajout de chaînes TV, pour en bénéficier, il est nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les chaînes ne sont pas encore disponibles mais le seront dans la journée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox