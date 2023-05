Nouveauté : tous les abonnés Freebox peuvent désormais accéder à OQee by Free sur Fire TV d’Amazon

Regarder les chaînes de Freebox TV, accéder aux replay et enregistrer vos programmes, c’est à présent possible sur les appareils Fire TV. L’application Oqee est disponible.

“Oqee by Free sur Fire TV c’est le feu. Profitez du meilleur du direct, de tous vos replays préférés ou encore de plus de 300 films et séries avec OQEE Ciné”. Comme prévu, Free a annoncé une nouveauté ce matin, et pas des moindres puisque de nombreux abonnés Freebox l’attendaient, l’arrivée de l’application TV Oqee sur Fire TV d’Amazon.

Les utilisateurs abonnés d’un appareil Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, d’un Echo Show 15 ou d’une smart TV compatible devraient donc dès aujourd’hui pouvoir y accéder. Oqee est également disponible sur smartphones iOS/Android, tablettes iOS/Android, Apple TV, Android TV, télévisions connectées comme les Smart TV Samsung et sur le web.

