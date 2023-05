Free fait gagner des Pass VIP et l’hébergement pour la “Course du siècle”

Uu accès VIP au paddock de la 100e édition des 24 Heures du Mans là portée de main et de chance, Free et Delage lancent un jeu concours sur Instagram.

Vous avez toujours rêvé d’assister à la mythique course des 24 Heures du Mans ? Free et la marque automobile Delage s’associent cette semaine afin de faire gagner à trois d’entre-vous “2 Pass VIP (Accès au paddock Delage + hébergement inclus) pour la « Course du siècle » qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains”, annonce ce 17 mai l’opérateur.

Pour participer, rien de plus simple, il suffit de commenter la publication de Free sur son compte Instagram avec 4 mots qui vous font penser à la marque Delage. (Ex : La voiture française emblématique). Vous restera ensuite à inviter des amis à liker ton commentaire et à participer au jeu concours. Il faudra également

s’abonner aux comptes @free.fr et @delageofficiel

“Les 3 personnes ayant récolté le plus de likes sur leur commentaire remporteront 2 Pass VIP pour assister à la 100ème édition des 24 Heures du Mans depuis le paddock Delage by Idec Sport”, précise Free.

