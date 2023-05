Google va supprimer de nombreux comptes inactifs à la fin de l’année

Une manière de renforcer la sécurité de ses services. Les utilisateurs concernés seront prévenus avant le mois de décembre.

Une nouvelle mesure prise par la firme américaine qui doit être active au plus tôt en décembre 2023. Si Google affirme déployer de nombreuses solutions pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, il affirme que si un compte n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus susceptible d’être compromis. En effet, les comptes oubliés ou sans surveillance reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis, n’ont pas été configurés pour l’authentification à deux facteurs et reçoivent moins de contrôles de sécurité de la part de l’utilisateur par exemple.

D’après une analyse menée par le géant américain, ces comptes abandonnés sont 10 fois moins susceptibles d’avoir une vérification en deux étapes et sont donc souvent vulnérables, pouvant permettre leur utilisation pour du vol d’identité ou la diffusion de contenus malveillants… Dans l’optique d’éviter cela, Google annonce ainsi mettre à jour sa politique d’inactivité pour les comptes Google à 2 ans. ” À partir de cette année, si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté pendant au moins deux ans, nous pouvons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda), YouTube et Google Photos” affirme l’entreprise. Seuls les comptes personnels seront affectés.

La suppression des comptes commencera donc à la fin de l’année prochaine, avec une approche progressive, en commençant par les comptes qui ont été créés mais jamais réutilisés. Avant de supprimer un compte, Google enverra plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression, tant sur le mail du compte que sur l’e-mail de récupération s’il y en a. Pour conserver son compte, il suffit de se connecter à lui au moins une fois tous les deux ans, explique la firme de Mountain View.

“Si vous vous êtes récemment connecté à votre compte Google ou à l’un de nos services, votre compte est considéré comme actif et ne sera pas supprimé. L’activité peut inclure ces types d’actions que vous effectuez lorsque vous vous connectez ou lorsque vous êtes connecté à votre compte Google :

Lire ou envoyer un e-mail

Utilisation de Google Drive

Regarder une vidéo YouTube

Télécharger une application sur le Google Play Store

Utilisation de la recherche Google

Utiliser Se connecter avec Google pour se connecter à une application ou à un service tiers“

De même, si vous avez un abonnement configuré via votre compte, cela sera considéré comme une activité et il ne sera pas supprimé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox