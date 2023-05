La police démantèle un réseau de braqueurs de boutiques Orange

Plusieurs cambriolages de boutiques Orange étaient le fruit d’un réseau organisé. La police a arrêté son instigateur.

Plusieurs braquages ont ciblé l’opérateur historique dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes dans des communes comme Champagnole dans le Jura, Louhans en Saône-et-Loire, Saint-Girons dans l’Ariège. Le tout avec un mode opératoire assez similaire depuis quelques mois.

Les braqueurs surgissaient “à l’ouverture ou la fermeture des commerces, dérobent des volumes importants de téléphones mobiles au moyen de “big-bags” (grand sac de stockage, ndlr), et s’enfuient à bord de véhicules volés ou faussement plaqués, qu’ils incendient peu après les faits.”

La police avait déjà interpellé deux personnes suspectées d’être les auteurs d’une opération à Oyonnax dans l’Ain et a récemment annoncé avoir arrêté 6 autres auteurs présumés d’une attaque de la boutique de Mazamet dans le Tarn et retrouvé les 190 téléphones et montres connectées volées.

Parmi ces suspects, l’un d’entre eux serait l’instigateur de tous les casses recensés dans les magasins Orange depuis décembre dernier. Les six suspects sont passés par le parquet de Lyon le 12 mai dernier pour une ouverture d’une information judiciaire des chefs de vols en bande organisée, recels de vols en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction par incendie. Quatre individus ont été placés en détention provisoire, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Source : France 3 Régions

