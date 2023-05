Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Freebox TV fait son trou, des fiançailles historiques qui tomberont à l’eau…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

15 mai 1973 : Inauguration du plus grand centre téléphonique d’Europe à Paris

Le 15 mai 1973, le Ministre des Postes et Télécommunications Hubert Germain inaugure, en présence du Premier Ministre Pierre Messmer le centre téléphonique de Paris-Tuileries, qui fut alors le plus important d’Europe en termes de taille et de capacité.

A l’époque de son annonce, le projet avait fait polémique puisque se plaçant dans un quartier important de Paris, proche du Louvre. Et l’architecture administrative française n’avait pas vraiment le vent en poupe, nous avons d’ailleurs retrouvé un petit reportage pour vous plonger un peu dans le passé et permettre à ceux qui ne l’ont pas vécu (comme votre rédacteur) de voir comment étaient perçus les centres téléphoniques en France, dans les années 70.

17 mai 1865 : naissance de l’Union télégraphique internationale

Du 1er mars au 17 mai 1865, les délégués de vingt pays européens se réunissent au salon de l’horloge du palais d’Orsay à Paris, sur invitation de la France, pour harmoniser le service du télégraphe entre les principaux États européens. Pour Louis Napoléon Bonaparte, le futur empereur Napoléon III, une économie moderne avait besoin de communications rapides qui ne devaient pas s’arrêter aux frontières.

Le nouveau traité s’appliquait à tous les pays et proposait un cadre de normalisation des équipements de télégraphie, des instructions d’exploitation uniformes ainsi qu’une tarification et des règles comptables internationales communes. Le franc français fut adopté comme unité monétaire pour tous les comptes internationaux et l’on demanda aux compagnies télégraphiques privées des États membres de la nouvelle Union télégraphique internationale de se conformer au traité et à ses règles et règlements.

En 1932 elle prend son nom actuel Union internationale des télécommunications et est rattachée à l’ONU en 1949. L’institution attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et s’efforce d’améliorer l’accès aux TIC pour les communautés mal desservies.

Délégués à la Conférence télégraphique internationale de Paris, 1865. Source : Archives historiques de l’Union internationale des télécommunications

18 mai 2021 : c’est officiel, TF1 tente de racheter M6… sans succès

Une union maudite s’il en est. Le mariage était officiellement annoncé entre les deux grands groupes audiovisuels pour créer un acteur très fort sur le marché européen. Cependant, un tel accord est soumis à l’autorité de la concurrence et de nombreuses exigences pour assurer qu’une situation de monopole n’émerge pas. Finalement, la tâche s’avèrera trop ardue et les deux acteurs lâcheront l’affaire en septembre 2022.

19 mai 2016 : Orange lance la Livebox 4

L’opérateur historique a lancé sa nouvelle Livebox sept ans auparavant. À l’époque de son lancement le 19 mai 2016, beaucoup de changement étaient proposés par ce nouveau modèle, avec notamment l’intégration de la 4K, un WiFi 4 fois plus rapide. L’accent était mis sur la connectivité et l’adaptabilité au monde des objets. Une estimation faisait état de 7 écrans connectés par foyer, donc Orange s’est adapté à l’hyper connectivité. Le débit cumulé de 1.9 Gbit/s permettait de pouvoir connecter jusqu’à 10 écrans maximum au même moment. Elle a depuis été remplacée par la Livebox 5 puis 6 pour l’offre Max.

21 mai 2005 : l’autorité de régulation des télécoms devient l’ARCEP

L’autorité de régulation des télécommunications, ou ART à l’époque, se voit confier une nouvelle mission. C’est en effet le 21 mai 2005 que la régulation des activités postales s’ajoute aux prérogatives de l’ART, qui devient ainsi l’ARCEP, soit l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. L’autorité continue d’officier, elle dévoile notamment les nouvelles directives autour du déploiement des réseaux et sait agiter son bâton de gendarme lorsque c’est nécessaire.

Qui dit changement de nom, dit également nouveau logo !

20 mai 2008 : Free, premier opérateur à proposer la chaîne LCP-Assemblée nationale 24h/24h

“Free fait entrer les Freenautes au cœur de l’actualité politique et parlementaire” annonçait l’opérateur de Xavier Niel le 20 mai 2008. C’est en effet une chaîne importante pour suivre la vie politique Française qui débarquait sur la Freebox, dans sa version 24h/24h. Car à l’époque, la chaîne publique LCP-Assemblée Nationale était diffusée exclusivement en alternance avec Public Sénat. Une première chez les opérateurs télécoms français.

20 mai 2012 : Exit la Neufbox, bonjour la box de SFR !

Les changements de noms pour SFR continuent : c’est dorénavant la Neufbox, créée par l’opérateur Neuf Télécom, qui change de nom après 9 ans d’existence, ironique, non ? La Neufbox devient ainsi le 20 mai 2012 la box de SFR, même si l’opérateur au carré rouge a continué d’utiliser le terme Neufbox pour ses offres longtemps après le rachat de Neuf Télécom.

21 mai 2007 : Free étend l’accessibilité à son service télévision

Free a proposé en 2007 une nouvelle norme permettant l’éligibilité à son offre TV au plus grand nombre. Remettons un peu de contexte : à l’époque, il fallait un débit de 3.5 Mbit/s pour accéder au service Freebox TV. Ceux qui ont connu ces temps immémoriaux et ont par exemple vécu à la campagne savent qu’un débit de ce type n’était pas aussi fréquent qu’aujourd’hui. Free a donc mis en place une nouvelle norme pour la compression de son flux TV, passant le débit nécessaire pour y accéder à 1.7 Mbit/s et permettant l’accès à la télévision par internet à un plus grand nombre d’abonnés. Un grand changement pour les abonnés Freebox, le 21 mai 2007.

