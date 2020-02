Free annonce l’ouverture de son 85ème Free Center demain, et il était très attendu

C’est une des plus grosses villes de France qui va enfin disposer de son Free Center puisqu’il s’agit de Nice

Free poursuit l’ouverture de ses boutiques dans l’Hexagone. Demain vendredi, l’opérateur de Xavier Niel va ouvrir sa 85e boutique à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Rendez-vous plus précisément rue Jean Médecin.

Des ouvertures de Free Center en cascade

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne ainsi les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 80e, 81e, 82e, 83e et 84e Free Center à Antibes, Boulogne-Billancourt, Louvroil, Vineuil et Villeneuve-La-Garenne il y a 9 jours

Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Ajaccio et Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi qu’a Toulon. Sans oublier celle prévue à Bourges, dans le Cher en région Centre-Val de Loire.