Orange lance enfin YouTube sur certaines de ses box

Orange, en partenariat avec Google, lance le service YouTube sur la TV d’Orange

Ce sera donc à partir du 25 février que les clients détenteurs d’un décodeur TV UHD ou d’une clé TV v2 pourront accéder à l’ensemble des contenus gratuits proposés par la plateforme YouTube, dont ceux disponibles en 4K. Par ailleurs, grâce à la fonction Djingo de la télécommande vocale du décodeur TV UHD, les clients pourront rechercher à la voix des contenus YouTube depuis l’univers de la TV d’Orange. Il est possible de restreindre l’usage de YouTube grâce au contrôle parental de la TV d’Orange.

L’intégration de YouTube sur une box est loin d’être une première

YouTube est certainement l’application gratuite la plus utile et adaptée à intégrer dans une box. Il est était donc temps qu’Orange s’y mette. En effet, il n’st pas très en avance puisque Free avait été le premier à proposer YouTube, sur sa Freebox Révolution, et c’était… en octobre 2011. Toutes les Freebox qui ont suivi disposent également de ce service vidéo. De même Bouygues Télécom le propose également depuis plusieurs années sur ses Bbox Android TV.