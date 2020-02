Canal+ va lancer deux nouvelles chaînes dédiées à la Formule 1 et aux fans de moto sur MyCanal

Après la Premier League et le Top 14, Canal va lancer deux chaînes dédiées au championnat de Formule 1 et de Moto GP sur myCanal.

En fin d’année dernière, Canal+ lançait deux chaînes numériques pour les fans de sport : Canal+ Top 14 et Canal+ Premier League, chacune dédiée aux fans de Rugby et de Football. La filiale du groupe Vivendi va cette fois lancer deux chaînes dédiées aux fanas de course automobile et moto : Canal+ MotoGP et Canal+ Formula 1.

Deux nouvelles chaînes numériques dans le pack sport de Canal

Comme pour ses prédécesseurs, les deux nouvelles chaînes thématiques seront proposées aux abonnés du pack sport (39.90€/mois) de Canal+, directement sur MyCanal.

Les chaînes seront disponibles pour le lancement des deux Championnats du monde de Formule 1 et de Moto GP. Elle proposeront ainsi l’ensemble des retransmissions (essais, qualifications, warm-ups, courses, podiums, debriefs) pour chaque catégorie, le week-end.

A noter que Canal+ a continué d’acquérir de nombreux droits sportifs. Après notamment la Ligue des Champions et la Ligue Europa, le groupe a également acquis les droits de la Formule 1 pour les saisons 2021 et 2022 .

