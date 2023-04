“Sept à huit” : François Damiens se confie à Audrey Crespo-Mara

Ce dimanche 2 avril, François Damiens était l’invité d’Audrey Crespo-Mara dans “Sept à huit” et s’est confié lors de son portrait.

Ce dimanche, François Damiens se confiait à Audrey Crespo-Mara dnas “Sept à huit” sur TF1. “Je suis de nature assez timide et un peu réservé, d’ailleurs ça va se voir. Et donc je me suis toujours réfugié derrière des petites blagues. Peut-être pour mettre la personne en face de moi plus mal à l’aise que moi“, a débuté l’humoriste. Bien qu’il était, plus jeune, qualifié “d’emmerdeur” par sa grand-mère. Il a, par la suite, décidé d’en faire son métier. “J’ai toujours bien aimé taquiner, émoustiller, pousser les gens à bout. Mais ce n’est jamais méchant. Je suis capable de me disputer avec un enfant, quasi avec un bébé ou avec un chien. J’aime bien me mettre au niveau des gens“, a continué celui qui était, récemment, au casting de “LOL : qui rit, sort” sur Prime Video.

Un humour qui l’a suivit en interview puisqu’il n’a pas manqué de faire rire Audrey Crespo-Mara derrière la caméra. Pourtant, derrière ce sourire se cache une part d’ombre. “Je ne dirais pas que je suis dépressif mais je peux avoir des moments où j’ai besoin de m’isoler, où je ne veux voir personne. Et même si on sonne, je ne vais pas ouvrir quoi. Je n’aime pas me lever le matin et je n’aime pas me coucher le soir non plus. Je n’aime pas arriver quelque part, comme je suis timide. Et je n’aime pas repartir non plus“, a expliqué François Damiens avant de se définir comme “faux cool“. Son humour a tapé dans l’œil de nombreux projecteurs lui permettant de jouer dans des films comme “OSS117“, “La famille Bélier“, “L’Arnacoeur” ou encore “Les Complices“, qui sort en salle le 12 avril prochain, mais aussi de la série original Disney+, “Les Amateurs“.

« On est tous des ringards en sursis » Avec “François l’embrouille”, il est devenu une star de la dérision. Sa routine de “petit vieux”, sa passion pour le poulet yassa, son rapport à la notoriété : #FrançoisDamiens nous livre des réponses comme lui seul en a la formule. pic.twitter.com/cFfUZgWA3Z — Sept à Huit (@7a8) April 2, 2023

Cependant, quand le réalisateur n’est pas assez proche ou qu’il l’admire “trop“, il n’hesite pas à refuser le projet. “Ça ne va pas quand la personne qui vous dirige est, entre guillemets, amoureuse de vous. C’est très dérangeant lorsqu’une personne rigole à votre blague alors qu’il n’y a même pas de blague“, ajoute François Damiens. En raison de son manque de confiance en lui, il pense qu’il est “un ringard en sursis. On est tous un ringard en sursis. La notoriété, ce n’est pas ce que je préfère, loin de là. Quand je souffre par moments de la notoriété – certains jours ça me fait plaisir et d’autres où c’est un peu handicapant – je me dis ‘en fait tu essayes de faire des films qui vont mieux marcher alors que tu en as parfois un peu ras-le-bol de ça’“, continue l’interprète d’Alban dans “Les Amateurs“. Il affirme que ces sentiments le suivent au quotidien dans sa vie professionnel comme personnelle.

Source : TV Mag Le Figaro

