TPMP : La préfecture de police ouvre un enquête sur la présence de faux agents de la BRAV-M dans l’émission

Ce vendredi, quatre agents de la BRAV-M étaient présents sur la plateau de “Touche pas à mon poste“. La préfecture de police doute du statut des individus cagoulés.

Ce vendredi soir, sur le plateau de “Touche pas à mon poste“, quatre personnes cagoulés avec le brassard de la police se sont présentées comme des agents de la BRAV-M, la Brigade de répression des Action Violentes – Motocycliste. Ces individus ont témoigné des récentes manifestations et racontent avoir fait face à “des Black bloc déterminés à (les) tuer“. un autre a confié à Cyril Hanouna que l’équipe avait pour objectif d'”aller chercher les éléments les plus radicaux et les plus violents“. Suite à l’émission, au alentours de 22h, la SCPN (Syndicat des Commissaires de la Police Nationale) a affirmé avoir des doutes sur le statut des invités de l’émission. “Monsieur Hanouna, d’après nos informations, ce ne sont pas/ plus des policiers, et vous n’avez pas procédé aux vérifications nécessaires pour éviter de faire parler ces guignols usurpateurs. Vous méritez des poursuites“, a fait savoir le groupe. Une heure plus tard, c’est au tour de la préfecture de police de jetter le doute sur les 4 hommes. “Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n’appartiennent pas à la BRAV-M. EN tout état de cause, le préfet de police ouvre une enquête administrative et saisit la procureure de la République de Paris“, ont-ils exprimé sur Twitter.

Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n’appartiennent pas à la BRAV-M.

En tout état de cause, le @prefpolice ouvre une enquête administrative et saisit la procureure de la République de Paris. pic.twitter.com/GFms0xyOv7 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 31, 2023

L’un des quatre invités a rendu son identité publique et il s’agit de Cédric Vladimir, un ancien policier. L’ex policier a posté un message sur son compte Instagram depuis C8 disant vouloir “transmettre la parole” de ses “camarades de la BRAV-M“. “À chaque fois que je pourrai faire entendre votre voix et vous donner la parole, je le ferai !“. Il a tout de même assuré que ses camarades, sur le plateau, étaient “bien des policiers” issus de la BRAV-M ou “d’autres unités spécialisées“, lorsqu’il a été contacté par “Le Figaro“.

Source : Pure Médias

