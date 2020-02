National Geographic: La série documentaire à succès “COSMOS” revient pour une saison ambitieuse

Univers Freebox s’est rendu hier à l’avant-première européenne de la nouvelle saison de “Cosmos : nouveaux mondes” en présence d’écrivaine et réalisatrice Ann Druyan et de l’astrophysicien américain et présentateur de la série Neil deGrasse Tyson. Au menu, effets spéciaux, et voyages dans le temps, depuis la création de la vie sur terre jusqu’à un futur lointain où tout est à découvrir.

Il était une fois, le jeune Carl Sagan qui rêvassait, consignant ses pensées sur la conquête spatiale et l’exploration interstellaire. Ce visionnaire mondialement connu a depuis réalisé ses rêves et partagé sa passion avec les téléspectateurs du monde entier dans Cosmos, la série scientifique la plus regardée de l’histoire de la télévision.

Diffusée sur National Geographic canal 60 sur Freebox TV à partir du dimanche 15 mars à 21h , Cosmos : Nouveaux Mondes d’Ann Druyan (la collaboratrice et épouse de Carl Sagan) est la saison la plus ambitieuse de la série à ce jour. Dans une quête sans fin de la connaissance, la série nous transmet de façon claire et accessible les concepts scientifiques les plus complexes. Ces nouvelles aventures célèbrent l’existence de plusieurs humanités dans notre univers. Elles mettent en scène des voyages temporels vers des époques reculées ; rappellent les destins de héros méconnus, ayant sacrifié leur vie au nom de la science ; et transportent les téléspectateurs depuis la naissance de la vie sur Terre, aux mondes disparus de nos ancêtres, et vers les nouveaux mondes de nos lointains descendants.

La première saison date des années 1980, animé par Carl Sagan, la série avait rencontré un énorme succès. Ann Druyan a reçu un Emmy et un Peabody pour l’écriture et la réalisation, avec Brannon Braga (The Orville, Star Trek), de la saison précédente, Cosmos : Une Odyssée à travers l’univers. Le duo s’est réuni une seconde fois lors de Cosmos : Nouveaux Mondes. 40 ans plus tard, la série scientifique fait son grand retour sur le petit écran. “Ces nouvelles aventures célèbrent l’existence de plusieurs humanités dans notre univers. Elles mettent en scène des voyages temporels vers des époques reculées ; rappelle les destins de héros méconnus, ayant sacrifié leur vie au nom de la science ; et transportent les téléspectateurs depuis la naissance de la vie sur Terre, aux mondes disparus de nos ancêtres, et vers les nouveaux mondes de nos lointains descendants.”

La nouvelle saison se compose de 13 épisodes, dont le tournage a eu lieu dans 11 pays différents. De grands noms ont posés leurs voix sur la version originale comme Viggo Mortensen. Cette nouvelle saison vous mènera dans la quête sans fin de la connaissance, et transmettra de façon claire et accessible les concepts scientifiques les plus complexes. Vous voyagerez dans le temps, depuis la création de la vie sur terre jusqu’à un futur lointain ou tout est à découvrir.

En parallèle de la diffusion, National Geographic Books publiera Cosmos : Nouveaux Mondes d’Ann Druyan, la suite très attendue du best-seller international de Carl Sagan, COSMOS (1980). Il sera disponible dans sa version française le 11 mars 2020 chez Hachette.

National Geographic est inclut sur Freebox Revolution et Delta avec TV by Canal.