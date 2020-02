Cyril Hanouna dément les propos de BFM TV évoquant sa candidature à la présidentielle

Invité sur le plateau de Jean-Marc Morandini, le présentateur de TPMP a donné quelques précisions sur les informations de BFMTV annonçant une possible candidature a la présidentielle 2022 pour Cyril Hanouna

Il indique ne jamais avoir pensé à cette candidature, et que sur les réseaux sociaux de nombreux messages fleurissent, lui demandant s’il se présentera aux élections 2022. Ce dernier pense que les débats organisés dans son émission Balance ton post montre qu’il aurait des intentions politiques. Selon lui, certains ministres se seraient même demandés s’il n’essayait pas de créer une dynamique autour de lui en vue de se présenter en 2022. Cyril Hanouna a également ajouté que ce sont plus les gens sur les réseaux sociaux et les téléspectateurs qui y pensent que lui-même.

Il a conclu en disant qu’il était très heureux dans ce qu’il fait et qu’il essaye “d’être le trait d’union entre le pouvoir et les gens qui ne peuvent pas s’exprimer”. Et que la porte pour les prochaines présentielle est fermé. Pour le moment, sa ligne directrice est de voir comment il peut aider les gens.