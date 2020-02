Okoo, la plateforme SVOD de France TV, lance le tournage de sa première série “ASKIP”

France Télévision a annoncé via un communiqué que le tournage d’”ASKIP”, une série destinée à atterir sur OKOO la plateforme jeunesse du groupe audiovisuel public disponible sur les Freebox.

La série se centrera sur le quotidien d’une bande de jeunes enfants à l’aube de leur adolescence au collège François Truffaut. 6 filles et 6 garçons qui partageront leur vie de collégien en 2020.



Le quotidien drôle et décalé de cette bande de copains sera retranscrit en utilisant les codes du documentaire et des réseaux sociaux.

La série réalisée par Benoît Masocco et produite par CAPA, se composera de 40 épisodes d’une durée de 13 minutes.