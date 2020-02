TF1, LCI et RTL analysent l’opinion des français pour les élections municipales

Les élections Municipales 2020 arrivent à grand pas, à cette occasion l’opinion des Français va être analysé par Harris Interactive (institut d’études marketing & de sondages d’opinion), Epoka (agence de communication corporate, RH et BtoB) à la demande de TF1, LCI et RTL.

Un dispositif complet sera mis en place, afin d’analyser les motivations électorales des Français ainsi que l’enjeu représenté par ces élections. Cette enquête s’articulera autour de ces thématiques « Mesurer », « identifier » et « comprendre ».

Les 15 et 22 mars prochains, jours des scrutins, Harris Interactive réalisera une estimation des votes effectués dans 8 grandes villes de façon stratégique. Vous pourrez prendre connaissance de ces résultats le jour même des deux scrutins, en direct dès 20 h sur les différentes antennes de TF1, LCI et RTL. Ainsi que sur le site d’Harris Interactive, Twitter et les sites des partenaires cités ci-dessus.