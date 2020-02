ARTE vous donne les commandes de sa programmation

<>



29 février ce jour n’était pas inscrit sur le calendrier depuis 2016. 2020 est une année bissextile, notre calendrier comptera 366 jours au lieu de 365. Afin de mettre à l’honneur cette journée qui a lieu seulement tous les 4 ans, ARTE souhaite vous confier les choix pour la programmation du jour.

Afin de faire votre choix, ARTE a mis en place sur son site un espace dédié “Faites votre télé”. ARTE indique vous laisser le choix pour le programme diffusé dans l’après-midi, en prime time et en fin de soirée. Pour chaque plage horaire, vous aurez le choix entre trois propositions, il suffira de cliquer sur l’image d’illustration pour visionner un extrait du programme proposé. La chaîne franco-allemande ouvre les votes jusqu’au 28 février, le suspens restera donc a son comble jusqu’au jour J. Lors de votre vote la tendance s’affichera en dessous des propositions, vous pourrez donc savoir si le programme que vous avez sélectionné est bien placé sur le podium.

L’après-midi, à partir de 14 h, vous aurez le choix entre 3 documentaires :

-Avis aux amoureux des chats : découvrez la ville d’Istanbul à travers les yeux de ses minets.

-Les châteaux-forts, des monuments historiques : ce documentaire en deux parties vous plongera dans l’Europe du Moyen Âge. Il sera suivi d’un portrait d’Elisabeth Ire, reine d’Angleterre.

-Destination Nouvelle-Zélande : découvrir l’incroyable faune et flore de Nouvelle-Zélande.



En prime time dès 20 h 50 vous aurez le choix entre 3 films :

-Toute la vérité : avatar meurtrier : un mystérieux inconnu rencontré sur Internet, une grosse saisie de stupéfiants lors d’une soirée, la mort d’une ado… Ces événements, seraient-ils liés ? La commissaire Judith Mohn mène l’enquête.

-Cigarettes et bas nylon : à la Libération, de jeunes Françaises épousent des soldats américains. Après la traversée de l’Atlantique, c’est une nouvelle vie qui commence pour elles… Entre humour et émotion, portraits de femmes en exil.

-Les vieux espions vous saluent bien : le gouvernement allemand a un problème : à la veille de la réunification de deux ex-républiques soviétiques, le candidat à l’élection présidentielle est enlevé. Il était accompagné d’un agent du service de renseignement allemand… Un hommage parodique aux vieux films d’espionnage !

<>



Pour la fin de soirée, vous aurez le choix entre :

-voyage dans l’espace : découvrez les coulisses d’une mission pas comme les autres puis plongez dans l’univers de Star Trek. « Beam me up, Scotty ! »

-Yves Saint-Laurent et La Traviata : vous rêvez d’en savoir plus sur les dessins d’Yves Saint-Laurent ? C’est par ici ! Ensuite, admirez les costumes de Valentino dans une mise en scène de « La Traviata » signée Sofia Coppola et donnée à l’Opéra de Rome.

-Les Rolling Stones et Iggy Pop : lls ont défrayé la chronique et continuent d’influencer des générations entières : on ne présente plus les Rolling Stones ! Retrouvez des extraits inédits de leurs concerts et des interviews, ainsi qu’un concert d’Iggy Pop.