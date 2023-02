Accusée de tricherie, la production des “12 coups de midis” répond

Le jeu de TF1, “Les 12 coups de midi“, présenté par Jean-Luc Reichmann, quotidiennement, est accusé de favoritisme envers ses Maîtres de midi.

Selon certains téléspectateurs, dans “Les 12 coups de midi“, présenté quotidiennement par Jean-Luc Reichmann, les questions posées aux Maîtres de midi sont plus simple que les autres, les règles changent à leurs avantages, il y a trop de proximité entre les différents gagnants… Ils soupçonnent donc l’émission de TF1 de tricherie. La production s’est donc exprimé. “De simples interprétations de la part de certains téléspectateurs. Et on répète, encore une fois si nécessaire, que la triche est tout simplement impossible dans ce jeu dont la mécanique est scrupuleusement contrôlée“, a déclaré Endemol dans le magazine “Téléstar“. Fin janvier, les téléspectateurs avaient déjà soupçonné le jeu télévisé de tricherie après un tirage au sort.

Le gagnant était Phillipe, qui est le président du club de foot où Stéphane, dernier grand Maître de Midi, est le trésorier. “Le hasard fait bien les choses“, assure la production. Stéphane a été battu une semaine plus tôt et est reparti avec une cagnotte de 568.000 euros. Cette réponse n’a pas vraiment convaincu les téléspectateurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, “Les 12 coups de midi” a changé les règles du jeu. “Vous ne pourrez tenter l’étoile mystérieuse que si vous réalisez un coup de maître“, annonçait Jean-Luc Reichmann. Le champion doit, désormais, répondre correctement à cinq questions avant de tenter la découverte de l’Étoile mystérieuse. Une manière pour augmenter la présence de ses champions dans l’émission. La production s’est également justifié sur ce sujet : “Le jeu est en constante évolution. Les règles de l’Étoile mystérieuse ont déjà changé par le passé“.

Source : TV Mag Le Figaro

