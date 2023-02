France 3 songe à supprimer le “18 h 30 régional” à la rentrée

Ce mercredi 22 février 2023, Philippe Martinetti, directeur du réseau France 3, a évoqué, en Comité social et économique, que le “18 h 30 régional” pourrait disparaître.

Dans la mesure du projet “Tempo“, comme le “‘12/13′” et le “‘19/20′” national, le “18 h 30 régional” pourrait lui aussi être supprimé de la grille des programmes de France 3 à la rentrée indique Philippe Martinetti, directeur du réseau France 3, ce mercredi 22 février 2023. Pour le moment, nous savons que les deux éditions nationales présentés par Émilie Tran Nguyen et Carole Gaesseler en semaine puis par Catherine Matausch le week-end, vont disparaître après 37 ans. Elles seront remplacées par une offre d’information différenciée élaborée avec, désormais, l’actualité locale, régionale, nationale et internationale selon les 24 antennes. “ICI ’12/13′” et “ICI ’19/20′“, ce sont les nouveaux noms des deux JT faisant référence à la bannière utilisée par France Bleu et France 3 sur le web depuis 2022.

Bien que l’horaire de programmation des deux nouvelles éditions ne sont pas connus, “ICI ’12/13′” sera d’une durée de 27 minutes et débutera à 12 h 25, quotidiennement, mais raccourci le dimanche en raison de l’émission “Dimanche en politique“. Quant à “ICI ’19/20′“, elle “entend proposer une offre complète d’information dans le cadre du créneau actuel du ’19/20′“. Quant au “18 h 30 régional“, un élu syndical a demandé à Philippe Martinetti s’il “pourrait-il s’agir d’un jeu ?“. “La décision revient à la direction des antennes et des programmes du groupe. Avant le ‘18.30’, il y avait un jeu dans cette case-là. De fait, c’est une possibilité parmi d’autres“, a répondu le directeur du réseau France 3 avant d’ajouter qu'”on ne s’interdit pas qu’il y ait des propositions régionales à l’instar d’une offre magazine” au sujet d’un décalage pour “Questions pour un champion” ou un remplacement de ce dernier.

