Léa Salamé provoque l’hilarité dans “Quelle époque !” en donnant un mauvais titre pour le film de Philippe Lacheau

Ce samedi soir, Léa Salamé invitait Philippe Lacheau à l’occasion de la sortie de “Alibi.com 2” pour en faire la promotion mais la présentatrice commet une boulette et fait rire le plateau de “Quelle époque !“.

Ce samedi soir, Philippe Lacheau et Élodie Fontan étaient les invités de Léa Salamé dans “Quelle époque !” afin de promouvoir “Alibi.com 2” leur dernier film. Le duo s’est prêté au jeu des questions et réponses avec la présentatrice et Christophe Dechavanne. La présentatrice voulait mentionner le soutiens de sa famille avant ses premiers grands succès mais elle s’est malheureusement trompée de titre : Cela fait dix ans que vous cartonnez depuis ‘Babysitter’ mais, pendant longtemps, ça ne marchait pas“. “Alors nous, c’est Babysitting parce que Babysitter, c’est la version porno“, répond alors l’acteur provoquant un fou rire général sur le plateau. “C’est interdit aux moins de 18 ans, c’est un film de boule“, ajoute Christophe Dechavanne.

En effet, le réalisateur explique qu’un remake en version X de “Babysitting” avait été réalisé. “Vous n’avez peut-être pas vu le bon film, ce n’était pas le bon lien“, a ironisé ensuite Philippe Lacheau. “Ils ont mis un gars avec la même cravate que moi et une fille à la place du garçon”, a continué celui qui présente l’émission, “LOL : qui rit sort“, de Prime Video. Devant une Léa Salamé hilare ayant du mal reprendre le cours de son émission. Philippe Lacheau à conclu : “D’ailleurs, ce n’était peut-être pas moi que vous vouliez recevoir ce soir, je suis désolé“.

Source : TV Mag Le Figaro

