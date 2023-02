Raquel Garrido quitte le plateau de LCP après un énorme clash avec plusieurs députés

Ce vendredi, en fin de journée, Raquel Garrido, la députée LFI, a quitté le plateau de LCP suite à un échange tendu avec les autres députés présents.

Ce vendredi, sur le plateau de LCP, Brigitte Boucher organisait un débat avec comme sujet : le projet de loi sur la réforme des retraite. Elle recevait plusieurs députés dont Raquel Garrido de La France Insoumise. Peu après, le débat s’est tourné vers le tweet de Thomas Portes, dont plusieurs parlementaires l’ont estimé violent et demandé sa suppression. Pour la raison suivante : le député LFI se trouve dans la rue, le pied sur un ballon représentant Olivier Dussopt. Raquel Garrido est contrariée par Kevin Mauviaux, député du Rassemblement National, et balance “C’est n’importe quoi ! Vous êtes tous en train de faire de la politique politicienne la plus nulle qui soit, en remettant en cause le fonctionnement même des institutions. Ici, il y a une seule personne qui défend le fonctionnement des institutions, c’est moi ! Vous vous faites de l’obstruction ! Au lieu de parler de la réforme des retraites là-bas, on en parle ici à cause de votre pataquès !“. Par la suite, Brigitte Boucher a tenté de calmer les orateurs en rappelant que les débat à l’Assemblée nationale étaient “suspendus“.

“Quand vous oserez revenir dans l’hémicycle pour venir débattre de la retraite, on discutera“, a continuée Raquel Garrido avant d’annoncer son départ du plateau de l’émission : “Moi, j’ai mieux à faire. Je retourne dans l’hémicycle“. “Restez avec nous“, demande alors la présentatrice, affirmant que “les débats sont suspendus“. “Mais j’ai des choses à faire“, rétorque la députée tout en rangeant ses affaires. “Mais exprimez-vous pour la France insoumise ! Cette violence de ce tweet“, rajoute Brigitte Boucher. “C’est la violence de ce parlement ! Brigitte Boucher ! Vous imaginez si des forces extérieures étaient rentrées dans l’hémicycle pour empêcher son fonctionnement ? On vit un putsch contre notre fonctionnement institutionnel” s’est énervée Raquel Garrido. Elle a ensuite, avant de quitter le plateau, soulignée que les autres invités avaient le droit d’avoir “une opinion” sur le tweet de Thomas Portes : “Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est empêcher le fonctionnement de l’Assemblée nationale ! Moi, j’y retourne !“. “Raquel Garrido a préféré quitter ce plateau“, a déclaré la présentatrice, demandent de ne pas parler d’elle en son absence.

Source : Pure Médias

