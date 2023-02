La ministre de la culture critique ses chaînes, “choqué”, Canal+ répond

Les récents propos de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture à propos de de C8 et Cnews n’ont pas vraiment plu à Canal+ qui y a répondu dans un communiqué bien senti.

Ce n’est pas vraiment un secret, les chaînes gratuites de Canal+ à savoir C8 et Cnews font régulièrement l’objet de polémiques, notamment vis-à-vis des propos tenus dans certaines émissions. Interrogée sur le sujet au micro de France Inter, la ministre de la Culture est revenue sur ce sujet en rappelant notamment le rôle du régulateur, l’Arcom.

“Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certains obligations qu’elles doivent respecter. Elles sont dans la loi elles sont très claires, parmi elles il y a le respect du pluralisme, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c’est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l’ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse… C’est le rôle de l’Arcom ensuite, au moment de faire le bilan, de vérifier si elles ont bien été respectées” explique-t-elle devant Léa Salamé.

Justement, la ministre pointe du doigt la “vingtaine d’interventions de l’Arcom depuis 2019 pour C8 et Cnews.” Si elle botte en touche lorsque son interlocutrice l’interroge sur la possibilité de ne pas renouveler les fréquences des deux chaînes, Rima Abdul-Malak s’interroge sur le nombre d’interventions qu’il faut pour déterminer que les règles ne sont pas respectées.

Une déclaration qui n’a pas du tout plu à Canal+, propriétaire des deux chaînes, qui s’est ainsi fendu d’un communiqué à la suite de l’interview.

Nous avons été profondément choqués par les propos tenus par Madame la Ministre de la Culture, Rima ABDUL MALAK, ce matin dans la matinale de France Inter. Près de cinq minutes de son intervention ont été consacrées à la critique de notre Groupe et à des invectives contre nos chaînes C8 et CNEWS.

En laissant à nouveau entendre que les licences de nos chaînes ne mériteraient pas d’être renouvelées en 2025 alors même qu’elle se refuse de commenter la procédure de renouvellement d’autres acteurs de l’audiovisuel, Madame la Ministre prend parti, sort de sa réserve et ne respecte pas l’indépendance de notre régulateur sectoriel.

Ce faisant. Madame la Ministre, garante de la liberté d’expression, porte non seulement atteinte à la crédibilité et à la probité de nos chaînes mais critique aussi le travail de nos équipes et suscite l’inquiétude de nos salariés en menaçant la pérennité de leur activité professionnelle.

Le Groupe CANAL+ est fier du travail que réalise quotidiennement l’ensemble des collaborateurs de C8 et CNEWS qui rassemblent chaque jour près de 11 millions de citoyens.