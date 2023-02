Netflix : le partage de compte payant pourrait coûter cher en France

Les tarifs et conditions du partage de compte payant dans certains pays ont été dévoilés par Netflix, y compris des voisins de la France. Le tarif peut s’avérer assez élevé.

Partager son compte gratuitement à ses amis où à sa famille éloignée ne sera bientôt plus possible. Il s’agit en effet d’un gros projet de Netflix qui vient de dévoiler ses mesures valables depuis hier au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. La plateforme de SVOD prévoyant un déploiement plus large dans les mois à venir, ces conditions peuvent donc laisser apercevoir la future proposition de Netflix dans l’Hexagone.

Il faudra donc définir un emplacement principal de votre abonnement, pour justement repérer les utilisations en dehors du foyer. Et pour ceux qui ne font pas partie de cette catégorie, il faudra donc payer un surplus. Cette fonctionnalité est réservée aux abonnements Standard ou Premium, seuls permettant le visionnage sur plusieurs écrans en simultanés (respectivement 2 et 4). Les abonnés peuvent donc ajouter un sous-compte de membre supplémentaire pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas – chacun avec un profil, recommandations personnalisées, nom d’utilisateur et mot de passe — pour un supplément de 7,99 $ CAD par mois et par personne au Canada, 7,99 $ NZD en Nouvelle-Zélande, 3,99 euros au Portugal et 5,99 euros en Espagne. En somme, entre 4 et 6€ devront probablement être payés pour intégrer un ami à votre abonnement Netflix une fois la mesure mise en place en France.

Notons que dans le cadre d’un prix de 5.99€/mois pour un nouveau compte, il s’agit du même tarif que l’offre essentiel avec pub de Netflix. Un tarif assez élevé donc, d’autant plus si les précédentes règles pour déterminer si vous faites partie du foyer, affichées puis retirées par Netflix sur son site français, s’appliquent. Ces dernières visaient en effet à obliger les abonnés à vérifier leurs appareils domestiques tous les mois afin de rester lier au compte principal, tout en bloquant les appareils extérieurs au foyer, de quoi les encourager à à créer leur propre compte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox