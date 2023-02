Clin d’oeil : face au refus d’installer l’ADSL, il survit depuis plus d’un an avec des clés 4G

Dans une commune des Ardennes, un gérant d’entreprise fait face à une vraie galère, forcé d’attendre la fibre.

Une situation assez particulière à Rethel, où Pierre Faynot, dirigeant de MGI Développement qui s’est installé dans la commune en 2021. Si la fibre doit arriver prochainement, l’entreprise aurait bien besoin d’une connexion internet fixe mais aucun opérateur n’accepte de le raccorder au réseau cuivre pour avoir au moins l’ADSL.

Auparavant installée à Lucquy, l’entreprise a lancé des travaux après avoir acheté un terrain dans une zone commerciale en 2018 pour établir son nouveau siège. “On n’a pas grand-chose à reprocher au Pays rethélois. Tout avait été prévu pour le raccordement à l’ADSL avec le cuivre… C’était ce qui se faisait au moment où les parcelles ont été viabilisées” explique le patron. Mais le timing n’a pas été en sa faveur puisque pendant les travaux, l’annonce du déploiement de la fibre a été faite et “les opérateurs refusent désormais de gérer les raccordements à l’ADSL, même si on avance des frais” affirme Pierre Faynot.

Pour réussir à fonctionner, ce commercant spécialisé dans la prospection et la commercialisation de produits phytosanitaires, semences et autres, doit donc compter sur quatre clés 4G. De plus, le standard déjà établi dans le précédent siège “ne peut plus fonctionner, donc les appels sont renvoyés vers un portable. Ça ne fait pas très sérieux, mais on ne peut pas faire autrement…“. Difficile alors de gérer les quelques 30 000 commandes en ligne par an et si des solutions alternatives existent, comme le raccordement privé sur l’armoire fibre, “chez Bouygues, ce serait facturé 800€ par mois. À 300€ par mois j’aurais pu, mais là, c’est trop cher pour nous…“.

D’autant plus que les différentes parties se renvoient le bébé lorsque le chef d’entreprise tente de les interpeller sur sa situation : “la communauté de communes m’a renvoyé vers Orange, et Orange m’a renvoyé vers Losange. Chez Losange, on m’a dit que c’est la mairie de Rethel qui bloque parce qu’ils ne veulent pas des poteaux en bois. Ils m’ont dit que ça ne serait jamais fait avant l’été! ”

