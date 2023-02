SFR offre jusqu’à 9 mois d’abonnement à Amazon Prime ou Disney+ à certains nouveaux abonnés

Opération séduction chez SFR, qui propose 6 ou 9 mois d’Amazon Prime pour toute nouvelle souscription à une offre Power ou Premium.

Un choix à faire mais un service offert quoi qu’il arrive. Les nouveaux abonnés SFR optant pour l’une des deux offres fixe les plus onéreuses du catalogue peuvent en effet accéder à Amazon Prime ou Disney+ pendant 6 mois, voire 9 pour l’offre la plus onéreuse.

Les deux options sont exclusivement proposées aux nouveaux abonnés aux Box SFR Power, coûtant 27.99€mois la première année puis 39.99€/mois avec WiFi 6 et débit fibre jusqu’à 2Gb/s, et l’offre Premium à 33.99€/mois pendant un an puis 46.99€/mois avec la box 8 et jusqu’à 8Gb/s en débit partagé. Les deux offres sont disponibles avec un an d’engagement.

Pour une box Power, ce sont 6 mois d’abonnement qui sont offerts, pour la Premium, comptez 9 mois Le choix de l’option que vous favorisez est déterminé lors de la commande, où il faut cocher soit Amazon Prime soit Disney+. Notons par ailleurs que l’offre est plus courte que la période d’engagement, il faudra donc s’attendre à payer plusieurs mois d’abonnement Disney+(8.99€/mois) ou Amazon Prime (6.99€/mois) avant de pouvoir résilier si tel est votre souhait.

