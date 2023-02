Free rend moins accessible sa Freebox Révolution

La Freebox Révolution n’est plus proposée à tous les prospects lors d’un test d’éligibilité via le site internet de Free.

Si la box iconique de Free reste toujours dans ses plans au moins à court terme, l’opérateur commence à rendre moins accessible son offre Freebox Révolution. Cette dernière n’est dorénavant plus disponible dans certaines zones d’habitation via le test d’éligibilité sur le site du FAI, selon nos constatations. Pas moins de 10 villes ont été testées dans différentes zones (denses, AMII et RIP), des témoignages de Freenautes ont évoqué la possibilité pour eux de souscrire à l’offre mythique de l’opérateur. L’opérateur privilégie aujourd’hui ses offres Freebox Pop, Delta et Delta S. Affichée à 19€99/mois pendant 1 an puis 44.99€/mois, la Freebox Révolution reste toutefois disponible au sein des offres commerciales de Free, dans la rubrique “Petits prix”.

Des nouveautés sont d’ailleurs encore prévues pour cette Freebox lancée en décembre 2010 : l’intégration du nPVR (Network Personal Video Recorder), qui n’est autre qu’un espace personnel d’enregistrement non physique dans le cloud ou nuage, mis à disposition des abonnés. “Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur Oqee pour les consulter sur le player Révolution”, nous a fait savoir Maxime Bizon, chef d’équipe software Freebox lors de la journée des Communautés Free en septembre 2022. Grâce à cela, le start-over pourrait suivre mais certaines problématiques gênent son déploiement, surtout au niveau de l’impact sur les réseaux au vu de l’importance du parc Révolution. Plus concrètement, des évolutions sont prévues au sujet de l’interface TV qui doit rester la même mais accueillir des fonctionnalités présentes sur Oqee.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox